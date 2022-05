Esporte Aparecidense marca no fim, bate o Floresta e volta a vencer na Série C Camaleão fez o gol da vitória, de 3 a 2, contra o time cearense aos 45 minutos do 2º tempo

A Aparecidense bateu o Floresta, por 3 a 2, neste domingo (22), pela 7ª rodada da Série C e voltou a vencer após cinco jogos sem vitória na competição nacional. O triunfo teve emoção e só foi confirmado no final do 2º tempo, com gol de Luiz Paulo, aos 45 minutos. Antes, Alex Henrique marcou duas vezes. GOOOLLLLLLL DA APARECIDNESE!!!! Após pressão do ataque...