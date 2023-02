Classificada em 5º lugar às quartas de final do Campeonato Goiano, com 17 pontos, a Aparecidense não deve fazer contratações para a fase seguinte da competição. A diretoria analisa alguma boa opção no mercado, mas a tendência é que siga com o atual elenco, que tem 28 atletas.

"Estamos analisando (contratações), não tem posição específica, mas dificilmente chegará alguém", disse o diretor de futebol da Aparecidense, João Victor Rodrigues.

Segundo ele, o clube deve buscar peças pontuais para reforçar o elenco somente para a disputa da Série C do Brasileiro.

Para o primeiro jogo das quartas de final do Goiano, diante do Crac, domingo (26), o técnico Moacir Júnior tem o elenco completo à disposição, sem suspensos ou contundidos.

A diretoria do Camaleão espera pelo menos dois mil pagantes no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. No Goianão, o maior público do Camaleão foi de 1.058 pagantes no jogo contra o Vila Nova, na última rodada da 1ª fase - 1.391 torcedores no total.

A direção do clube, segundo João Victor, estuda fazer uma promoção aos torcedores para o jogo de ida das quartas de final.

Nas quartas de final, o adversário da Aparecidense é o Crac no cruzamento considerado o mais equilibrado desta fase.

O Crac somou 18 pontos, em 4º lugar na fase de classificação. Por isso, decidirá vaga em Catalão, no Estádio Genervino da Fonseca, no dia 5 de março.

Em 2021, a Aparecidense chegou à semifinal, mas foi eliminada pelo Vila Nova. Também amargou eliminação para o Atlético-GO em 2020 na semi. O Crac parou nas quartas de final nos dois últimos anos.