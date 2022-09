Em semana decisiva na Série D, a Aparecidense planeja se preparar da melhor forma possível para o jogo diante do Mirassol-SP, no domingo (25), na casa do adversário. O departamento de futebol da equipe goiana organiza a logística para que a delegação possa viajar antes, na sexta-feira (23), para ficar concentrada no interior paulista - a tendência é que seja em São José do Rio Preto-SP.

Nesta semana, de terça-feira (20) a quinta-feira (22), serão três sessões de treinos em Aparecida de Goiânia, antes da viagem.

"Será uma semana de muito trabalho, concentração e vamos evitar o oba oba. Vamos decidir a vaga contra o maior orçamento da Série C, um adversário forte", definiu o presidente da Aparecidense, Elvis Mendes.

Segundo ele, não há desfalques por contusão ou suspensão no elenco. São 26 jogadores à disposição da comissão técnica. Um dos trunfos da equipe, para o dirigente, é o fato de estar acostumado às decisões desde 2020, alcançando o título do ano passado, e enfrentando situações adversas nesta temporada (2022), como diante do Brasil (em Pelotas-RS), Remo-PA (em Belém), Botafogo-SP (Ribeirão Preto-SP) e volta Redonda-RJ (em Volta Redonda).

"Temos boa experiência nos jogos decisivos. Temos de saber usá-la agora", afirmou Elvis Mendes. Além de jogadores experientes, como Pedro Henrique (goleiro), Alex Henrique e Gilvan (atacantes), Robert, Renato e Rodriguinho (meias), Wesley Matos (zagueiro), o elenco da Aparecidense também tem uma formação básica ajustada nas duas três temporadas recentes (2020 a 2022).

Para conquistar o tão sonhado acesso à Série B 2023, o Camaleão precisa obter na rodada final o resultado que não conseguiu nas quatro vezes em que enfrentou o time do interior paulista - a vitória.

O Mirassol-SP é uma espécie de pedra no sapato da equipe goiana nas Séries D 2020 e C 2022 - venceu três vezes e empatou uma. Na Série D 2020, os dois times se enfrentaram nas quartas de final - o vencedor garantiria a vaga à Série C. O Mirassol venceu duas vezes, por 3 a 2 e 2 a 1, chegou à semifinal e foi campeão. No ano seguinte (2021), a Aparecidense foi campeã da Série D. Na temporada atual, novamente os dois times voltaram a se enfrentar: na 1ª rodada (Mirassol 1 a 0) e na abertura da semifinal (2 a 2).