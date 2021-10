Esporte Aparecidense perde para ABC, mas é finalista da Série D Camaleão perdeu por 1 a 0, em Natal, e resultado é suficiente para garantir classificação à primeira decisão do Campeonato Brasileiro em sua história

A Aparecidense está na final da Série D do Campeonato Brasileiro e vai tentar o título contra o Campinense-PB. O Camaleão foi derrotado, por 1 a 0, pelo ABC, no Estádio Frasqueirão, na tarde deste domingo (31), em Natal, mas foi o suficiente para garantir a classificação. No jogo da ida, o time goiano venceu por 4 a 2. O time de Aparecida de Goiânia sofreu um gol...