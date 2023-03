A Aparecidense foi derrotada, por 1 a 0, pelo Crac na noite deste sábado (4), no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, mas está garantida na semifinal do Campeonato Goiano.

O Camaleão viajou para Catalão com uma larga vantagem após fazer 3 a 0 em Aparecida de Goiânia. Com isso, o time do técnico Moacir Júnior precisou apenas administrar a vantagem para se classificar para a semifinal.

A missão do Leão do Sul não era simples, mas o torcedor do Crac chegou a ter uma pontinha de esperança. Aos sete minutos do 2º tempo, o volante Lucas acertou o um belo chute da entrada da área para abrir o placar.

O Crac ainda precisava de dois gols para forçar uma disputa por pênaltis. No entanto, a Aparecidense conseguiu suportar bem a pressão, levou sorte em lances desperdiçados pelo Leão do Sul e ficou com a vaga na próxima fase.

A Aparecidense se junta ao Anápolis como os semifinalistas já confirmados. Neste domingo (5), os outros dois semifinalistas serão conhecidos e o chaveamento será definido.