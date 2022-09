A Aparecidense encerrou sem ganhar o turno do seu quadrangular final da Série C e ficou mais distante do acesso à Série B do Brasileiro. Neste domingo (4), a equipe perdeu para o Botafogo-SP, em casa, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, por 3 a 1. Com apenas 1 ponto, obtido em um empate na fase atual (acumula também duas derrotas), o time é o último colocado do Grupo B.

No momento, são 3 pontos de diferença para o Mirassol-SP, 2º colocado. Até o fim da rodada, que ainda tem Volta Redonda x Mirassol, a Aparecidense pode ficar a 6 pontos do clube paulista se este vencer. Se o Voltaço ganhar, o time goiano ficará a 5 pontos do vice-líder da chave, que será, portanto, o time carioca.

Em casa, a Aparecidense saiu atrás logo no início do jogo, aos 8 minutos, quando Fillipe Soutto abriu o placar. Salatiel ampliou, aos 22. Felipe Menezes chegou a diminuir nos acréscimos, mas a equipe sofreu novo gol aos 19 da etapa complementar, de Ericson, sem conseguiu fazer mais até o fim da partida. Gustavo Xuxa, do Botafogo-SP, ainda teve gol anulado.

O Camaleão volta a enfrentar o Botafogo-SP no próximo domingo (11), agora em Ribeirão Preto (SP), às 11 horas, pela 4ª rodada, que abre o returno do Grupo B. Até o fim da 2ª fase, enfrentará Volta Redonda, em casa, e Mirassol, fora.

Os dois primeiros do Grupo B sobem para a Série B do Brasileiro. O líder decide a Série C contra o 1º colocado do outro quadrangular decisivo, que, no momento, é o Figueirense.