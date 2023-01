A Aparecidense está eliminada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em sua segunda participação na competição, a equipe goiana volta a cair na 1ª fase. Nesta quinta-feira (5), o Camaleão perdeu para o Flamengo por 2 a 1, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), e não somou ponto em duas rodadas - foi derrotada pelo XV de Jaú na estreia.

No Grupo 5, Flamengo e Floresta têm 4 pontos, nas duas primeiras colocações, e o XV de Jaú tem 3 pontos, ainda com chance de avançar.

Lanterna da chave, a Aparecidense vai encerrar sua participação contra o Floresta-CE no domingo (8), às 17h15, no Zezinho Magalhães, em Jaú.

O Flamengo marcou duas vezes no primeiro tempo com Lorran. Aos 27, Petterson fez a jogada pela esquerda e cruzou para a área. O camisa 10 pegou de primeira, de canhota, e fuzilou o gol da Aparecidense. Aos 39, Lorran recebeu de Ryan Luka pelo meio da área e tocou para o gol tirando do goleiro.

A Aparecidense conseguiu diminuir aos 13 minutos do segundo tempo. Houve o cruzamento para a área de Brunno após drible no goleiro, e o Felipe Vieira acabou marcando contra.

Aos 19, o Camaleão teve a vida dificultada por causa da expulsão de Dyego pelo segundo amarelo. Logo após a expulsão, a Aparecidense passou sufoco diante da pressão do Flamengo. Mas depois conseguiu equilibrar e até assustar o adversário.

