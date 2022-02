Esporte Aparecidense recebe Goiatuba para jogo decisivo Equipes tentam encerrar sequências sem vitória. Camaleão quer vaga, e Azulão busca escapar da queda

Fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Goiano, a Aparecidense precisa de ao menos um empate diante do Goiatuba neste sábado (26), às 16 horas, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, para depender apenas de suas forças para seguir na competição.O empate, antes de qualquer outra coisa, elimina as chances de rebaixamento...