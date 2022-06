Em casa, a Aparecidense sofreu derrota de virada, por 2 a 1, para o São José-RS e deixou escapar a chance de se distanciar do Z-4 da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Camaleão fazia confronto direto contra a equipe gaúcha na noite deste domingo (5), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Uma vitória colocaria a equipe no meio da tabela.

A Aparecidense até abriu o placar com o artilheiro Alex Henrique, que converteu cobrança de pênalti aos 26 minutos do 1º tempo. Mas o São José conseguiu a virada na etapa final com gols de Cristiano e Cláudio Maradona.

Com o resultado, a Aparecidense fica na 16ª colocação na tabela de classificação com nove pontos. O São José é o 8º colocado, com 13 pontos, e fecha a faixa de classificação à próxima fase.