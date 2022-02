Esporte Aparecidense tem chance de ser líder. Iporá busca 1ª vitória Camaleão precisa vencer o Leão e torcer por empate no clássico entre Vila Nova x Atlético-GO para liderar o Grupo B do Goianão

Passadas as três rodadas iniciais do Goianão, a Aparecidense é uma das poucas equipes que ainda estão invictas na competição - o outro time que não perdeu é o Grêmio Anápolis, que vem de três empates. Além de jogar pela manutenção da invencibilidade, a Aparecidense poderá assumir a liderança do Grupo B na tarde deste sábado (5). Para isso, terá de vencer o Crac, às 16 horas, no Est...