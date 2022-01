A Aparecidense teve quatro testes positivos entre os 32 jogadores, desde que iniciou as atividades visando à temporada de 2022 - desde o dia 27 de dezembro, jogadores chegam aos poucos. Dois foram constatados na sexta-feira (7), após o clube iniciar uma bateria geral de exames em todos os departamentos. Os testes seguirão sendo feitos neste sábado (8). Todos os jogadores estavam assintomáticos e foram isolados. Um deles só se apresentou em Aparecida de Goiânia após o período. O clube não divulgou os nomes dos atletas.

Foi a primeira vez neste ano que a Aparecidense começou a fazer testagem geral. Antes, o protocolo era realizar algum exame em profissional que apresentasse sintoma. O clube também vai aguardar orientações da Federação Goiana de Futebol (FGF) e CBF para saber se será necessário seguir com exames pré-jogos.

O departamento médico da Aparecidense criou um questionário que será apresentado para os jogadores na próxima semana com o objetivo de levantar dados sobre situações específicas de Covid-19 e influenza.

“Eu mesmo que elaborei o questionário para fazer levantamento estatístico e individual para, quando CBF e FGF definirem protocolos, eu já ter dados do clube. Já coloquei na comissão técnica e a ideia é fazer um levantamento para saber a realidade. Coloquei perguntas bem detalhadas sobre a imunização, as datas das doses, quantas doses para a Covid, se vacinou para influenza, se foi contaminado com a Covid, quantas vezes e em quais datas foi confirmado com teste positivo”, explicou o médico da Aparecidense, Rodolfo Cambota.

A Aparecidense diz que mantém a rotina de cobrar uso de máscara e álcool em gel nos ambientes do clube, dividiu o elenco em grupos quando fazem uso da academia e reforçam os cuidados para prevenir aglomeração.

De acordo com o médico, a Aparecidense não conviveu com surtos de Covid-19 desde o início da pandemia. “Nas duas últimas temporadas, não tivemos surtos. Foram casos isolados. O máximo que tivemos de perda foi de um titular por rodada. Não teve nenhuma rodada com dois titulares com testes positivos. Contribuiu para as boas campanhas. Não se deve a nós, mas ao comprometimento dos atletas e comissão”, afirmou o médico do Camaleão.

O clube teve um caso de jogador que testou positivo em 2021 e apresentou complicação em exames complementares. O jogador, que não teve nome divulgado, teve uma fibrose pericárdica. “Ele recebeu todo aconselhamento do clube e do cardiologista que encabeçou a pesquisa que nos orientou, Marcos Perillo. Não teve sintoma nenhum, foi infectado um ano antes e manteve desempenho normal e físico. Ficou afastado alguns dias até que novos exames constataram que o problema havia sido resolvido com o afastamento e treinos específicos”, revelou Rodolfo Cambota.

A equipe de Aparecida de Goiânia não trata a vacinação como obrigatória para o elenco, mas Rodolfo Cambota afirmou que os atletas sabem da importância de se vacinar. “É evidente para os atletas que fica mais confortável quando se tem o esquema completo. Isso isenta de coletas durante seis meses, de acordo com o protocolo da CBF. Sabem que, se não vacinar, vão ser testados a cada rodada”, salientou Rodolfo Cambota, que não tem o número exato de vacinados no clube, mas vai fazer o levantamento por meio de questionário.

Grêmio Anápolis e Goianésia afirmam que elencos estão vacinados

Todos os 30 jogadores e comissão técnica do atual campeão goiano, Grêmio Anápolis, estão vacinados contra a Covid-19 com ciclo vacinal completo. O clube diz ter utilizado a vacinação contra a doença como critério para contratação e teve dois períodos de exames em todo o elenco, em dezembro nos dias 17 e 27, após alguns jogadores apresentarem sintomas gripais.

A Raposa respondeu à reportagem do POPULAR por meio de nota. O clube informou que todos os jogadores que foram contratados para 2022 foram questionados se haviam ou não se vacinado contra

Covid-19. Quem não estava com ciclo completo também foi contratado, mas precisou finalizar o ciclo vacinal.

O Grêmio Anápolis também explicou que testes no clube são feitos quando algum profissional apresenta algum sintoma. “Não mantemos uma rotina de testes porque todos os jogadores estão vacinados, mas, todos os dias, verificamos as temperaturas dos atletas e se algum deles tem algum tipo de sintomas. Caso isso ocorra, imediatamente é encaminhado para o médico para realizar o teste. Dando positivo, é isolado e realizado os testes em todos os atletas e funcionários do clube também”, disse, em nota, o atual campeão goiano.

Apesar de não seguir com testes semanais, o Grêmio Anápolis mantém o hábito de cobrar de jogadores e comissão técnica informações por meio de questionários sobre sintomas. Dos testes feitos no clube desde o início da pré-temporada, em 13 de dezembro de 2021, nenhum resultado positivo foi constatado. Os protocolos de uso de máscara e álcool em gel, além de que aglomerações sejam evitadas, seguem cobrados no clube anapolino.



Goianésia

Após todo o elenco se vacinar contra a Covid-19, a diretoria do Goianésia deseja viabilizar, junto à prefeitura local, para que os 30 jogadores e comissão técnica do Azulão do Vale também recebam doses da vacina contra a gripe influenza. A equipe azulina diz ter utilizado o ciclo vacinal completo contra a Covid-19 como critério para contratação.

“Três ou quatro atletas não tinham tomado a segunda dose. Orientamos e se vacinaram para acertar com a gente. Todo o resto do grupo já tinha tomado as doses antes de iniciarmos a pré-temporada (no dia 3 de janeiro). Até conversei com o pessoal da diretoria para organizarmos junto à secretaria de saúde para vacinarmos contra a gripe”, afirmou o gerente de futebol do Goianésia, Fabrício Leopoldo, conhecido como Gelol.

De acordo com o profissional, não há previsão de que o clube faça testes ou questionários semanais para levantar informações do elenco a respeito da pandemia da Covid-19.

“São situações que a FGF e CBF nos cobraram nos últimos anos, ainda estamos no aguardo das orientações para 2022. O que seguimos são com os cuidados no dia a dia”, argumentou Gelol, reforçando que todo o elenco do Goianésia está vacinado contra a Covid-19.

“Os protocolos são os mesmos e cobramos uso de máscara, não aglomerar, evitar sair pela cidade, que usem álcool em gel. Orientamos que, em caso de sintoma, já procurem a direção do clube para informarmos o nosso médico (profissional da saúde que tem uma clínica particular em Goianésia). Através do que ele orienta, fazemos o teste da Covid-19”, salientou Gelol - todo o elenco do Azulão do Vale mora em um alojamento. “Até facilitou porque não tem familiares. Moram todos juntos em um alojamento e se cobram para seguirem os cuidados”, disse o gerente de futebol.

Reunidos há mais tempo, Goiatuba e Jataiense dizem ter controle rígido