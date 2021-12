Esporte Aparecidense ‘torce’ pelo Vila Nova para jogar Copa do Brasil em 2022 Se o Tigre for campeão da Copa Verde terá vaga direta à 3ª fase da Copa do Brasil. Camaleão pode herdar a vaga da equipe colorada do estadual e participar do torneio nacional

Quem também estará de olho e na torcida pelo título do Vila Nova na Copa Verde é a diretoria da Aparecidense. O Camaleão poderá herdar a vaga do time colorado na Copa do Brasil por meio do Estadual. Para isso ocorrer, o Tigre terá de ser campeão do torneio regional contra o Remo, neste sábado (11), no estádio Baenão. A Copa do Brasil é disputada por 92 clubes, faltam...