Esporte Aparecidense vai encarar rival invicto há 14 jogos no Brasileiro Camaleão terá desafio contra o Campinense-PB em dois jogos pelo primeiro título nacional

A Aparecidense disputará neste sábado (6), às 16 horas, o primeiro jogo da final da Série D do Brasileiro. A equipe goiana jogará em Campina Grande-PB, diante do Campinense-PB, que se encontra invicto há 14 partidas na competição nacional.A equipe paraibana conquistou sete vitórias e sete empates, desde a 1ª fase, na qual o adversário se classificou em 2º lugar no Grup...