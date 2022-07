A Aparecidense venceu, neste domingo (24), o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), e segue na faixa de classificação à próxima fase da Série C. O Camaleão alcançou 25 pontos, está em 5º lugar na tabela e fechará a rodada dentro do G8. O complemento da 16ª rodada, nesta segunda-feira (25), três partidas. Duas equipes, Figueirense e Volta Redonda, podem ultrapassar o Camaleão.

Neste domingo (24), Alex Henrique colocou a Aparecidense na frente com gol de pênalti no primeiro tempo. Rafael empatou no inicio da segunda etapa e João Luiz garantiu a vitória do clube goiano.

O Brasil de Pelotas, que luta contra o rebaixamento, é lanterna e está a dois pontos do primeiro fora do Z4. Restam três rodadas da 1ª fase.

A Aparecidense teve problemas com o jogo por causa de dois adiamentos. A partida seria no sábado (23), mas atrasos no voo da equipe goiano causaram o adiamento para a manhã deste domingo (24). Em seguida, nova mudança ocorreu e o jogo foi programado para a noite deste domingo (24).