A Aparecidense venceu, de virada, por 2 a 1, o Morrinhos, nesta quarta-feira (1), e manteve os 100% de aproveitamento em casa, no Anníbal Batista de Toledo. Com a vitória, o Camaleão chega aos 12 pontos e é 3º colocado no Goianão.

A equipe de Aparecida de Goiânia pode ser ultrapassada nesta quinta-feira (2), no complemento da rodada, caso o Crac vença o Atlético-GO.

Alef Leite marcou primeiro, abrindo o placar para o Morrinhos aos 9 minutos do primeiro tempo. Após a bola lançada, o jogador dominou no peito, ajeitou, olhou e, de fora da área, bateu de canhota no ângulo direito.

A Aparecidense empatou em seguida, aos 11. João Diogo, também de fora da área, arriscou. A bola foi à meia altura e entrou no canto direito. O gol da virada saiu apenas aos 41 do segundo tempo, quando Robert aproveitou rebote da defesa e chutou para o gol.

Na próxima rodada, a Aparecidense joga novamente em casa. Recebe o Crac, domingo (5), às 16 horas. O Morrinhos enfrenta o Anápolis, em casa, nos mesmos dia e horário.

