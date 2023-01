A Aparecidense venceu o Floresta-CE por 1 a 0, neste domingo (8), na despedida da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já eliminado, o Camaleão venceu o time cearense por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Robinho, nos acréscimos do primeiro tempo da partida disputada no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú-SP.

A Aparecidense encerrou participação na Copinha na última colocação do Grupo 5, com três pontos. Antes, o time goiano perdeu para o Flamengo (2 a 1) e XV de Jaú (1 a 0).

No calendário desta temporada, o time Sub-20 do Camaleão ainda vai disputar o Campeonato Goiano e a Copa Goiás.

