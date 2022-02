Esporte Aparecidense vence o Vila Nova no reencontro do Tigre com Alan Mineiro Meia enfrentou o ex-clube pela 1ª vez em jogo oficial, mas teve atuação apagada e viu a dupla Alex Henrique e Nilson Júnior marcar os gols do triunfo do Camaleão

O Vila Nova perdeu a invencibilidade no Campeonato Goiano, nesta quarta-feira (2), no estádio Aníbal Batista de Toledo. No reencontro com Alan Mineiro, o time colorado foi superado por 2 a 1 e foi ultrapassado na tabela do Grupo B pela Aparecidense. Nilson Júnior e Alex Henrique marcaram os gols do Camelão, e Pablo Roberto descontou para o Tigre no duelo válido pela ...