A Aparecidense venceu o Volta Redonda por 1 a 0, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, neste sábado (17), está na vice-liderança do Grupo C da 2ª fase da Série C e segue em busca do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Um gol de pênalti de Alex Henrique garantiu o triunfo, muito comemorado e importante para chegar à última rodada em melhores condições.

O Camaleão está com 7 pontos, atrás do líder do Grupo C, o Mirassol, que tem 8. No momento, o Botafogo-SP é o 3º lugar, com 6 pontos, e o Volta Redonda, com 4, é o último.

A 5ª e penúltima rodada da chave fica completa com o jogo entre Botafogo-SP e Mirassol na segunda-feira (19).

O Mirassol conquista o acesso e garante o 1º lugar da chave, que vai decidir a Série C, se vencer. Se isso ocorrer, a Aparecidense vai brigar pela segunda vaga do grupo na última rodada.

Se o Botafogo-SP ganhar na segunda-feira (19), embola tudo e todas as decisões seguem para a última rodada.

Na última rodada, a Aparecidense enfrentar o Mirassol, no Estádio Municipal de Mirassol (SP), e Volta Redonda e Botafogo-SP se enfrentam no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Os dois jogos são no domingo, dia 25, às 17 horas.

Na partida contra o Volta Redonda, a Aparecidense foi melhor a maior parte do tempo e teve um gol anulado na primeira etapa. A arbitragem levou quase 9 minutos para decidir, mas anulou um gol de Alex Henrique por ter concluído que houve toque de mão do atacante no lance.

O Camaleão pressinou na segunda etapa e chegou ao gol em um pênalti marcado por causa de toque de mão de Iury, do Volta Redonda, na área. Alex Henrique, artilheiro da Série C, converteu e chegou ao 12º gol na Série C. O Volta Redonda ainda teve Iury expulso nos acréscimos do segundo tempo.