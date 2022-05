Esporte Aparecidense, Vila Nova e Goiás avançam no Goiano Sub-15 Definição do último semifinalista ocorre na quinta-feira (5), entre Atlético-GO e Independente

Três equipes avançaram à fase semifinal do Campeonato Goiano Sub-15, nesta terça-feira (3). Aparecidense, Goiás e Vila Nova garantiram presença na próxima fase do Estadual. O último semifinalista sairá do confronto entre Atlético-GO e Independente. Na ida, o Dragão venceu por 2 a 1 e joga pelo empate para avançar. A Aparecidense chegou à semifinal após eliminar o Abadiânia, por 6 a 3 no placar agregado. O G...