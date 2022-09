A Aparecidense conquistou, na manhã deste domingo (11), a primeira vitória no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, fase decisiva e que define os times que vão subir para a Série B. O Camaleão ganhou do Botafogo-SP por 3 a 2, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Em 3º lugar do Grupo B com 4 pontos, o time goiano segue vivo na luta por vaga na Segundona e vai terminar a rodada a 2 pontos do 2º colocado.

A Aparecidense saiu atrás aos 14 minutos. João Diogo, de cabeça, marcou para o time da casa após levantamentona área de Tárik. Aos 30, o Camaleão epmatou. Gilvan recebeu na esquerda e chutou para marcar.

O segundo tempo foi frenético. A virada da Aparecidense veio aos 11 minutos, com o 11º primeiro de Alex Henrique, artilheiro da Série C. O atacante marcou após levantamento na área.

A Aparecidense ampliou aos 29, com Joãozinho. O gol se mostrou providencial para que o time goiano garantiesse a vitória, já que, aos 33, Gustavo Xuxa diminuiu para o Botafogo-SP.

Cada time ainda teve boa chance antes de Ricardo Lima ser expulso e a Aparecidense ficar com um a menos, aos 43 minutos. No último lance, Pedro Henrique fez defesa em cobrança de falta garantindo a primeira vitória do Camaleão na 2ª fase.