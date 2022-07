A Aparecidense entra em campo, neste domingo (17), com o objetivo de vencer o Altos-PI para retomar uma posição na faixa de classificação (G8) da Série C. Pela 15ª rodada, o Camaleão tenta encerrar a boa fase da equipe piauiense, a partir das 16 horas, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, e subir na tabela.

Contra o Altos, a Aparecidense busca recuperação após sofrer a primeira derrota sob comando do técnico Moacir Júnior. O Camaleão perdeu (1 a 0) para o Ferroviário na rodada passada e deixou o G8.

Com cinco rodadas para o fim da fase de grupos, o time de Aparecida de Goiânia tenta engrenar sequência positiva para voltar ao G8 e se consolidar na disputa por uma vaga.

“A gente está trabalhando em cima de evoluir a cada jogo. Estou há cinco jogos no comando da equipe e o porcentual de aproveitamento (66,7%) não é bom, é ótimo. Se conseguirmos manter essa reação, vamos alcançar o objetivo”, comentou o técnico Moacir Júnior, que aproveitou a semana de treinos para corrigir erros.

“Trabalhamos bastante nas correções dos erros que cometemos no Ceará. O campeonato é difícil e equilibrado. É importante manter o foco, seguir nesse bom caminho e manter o aproveitamento que pode nos dar, na 19ª rodada, uma vaga no G8”, salientou Moacir Júnior.

O desafio da Aparecidense não deve ser fácil. O Altos não perde há sete rodadas e tem a segunda maior sequência invicta na Série C, neste momento - o ABC não foi derrotado nos últimos oito jogos e supera. O bom momento, que coincide com a chegada do técnico Fernando Tonet, tirou o clube piauiense da zona de rebaixamento.