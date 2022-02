Na abertura do returno do Goianão, Aparecidense e Atlético-GO travam disputa, que ainda inclui o Vila Nova, pela liderança do Grupo B. Camaleão e Dragão jogarão novamente na tarde deste sábado (12), às 16 horas, no Estádio Annibal Batista, em Aparecida de Goiânia, reencontro três dias depois da vitória atleticana por 2 a 0, na quarta-feira (9), em partida que marcou a reabilitação do Dragão e o fim da invencibilidade do Camaleão.

(Veja a escala de arbitragem, prováveis formações e como assistir no fim deste texto)

Os times estão próximos na pontuação - Aparecidense (8 pontos) e Atlético-Go (9 pontos) - e brigam pela condição de líder com o Vila Nova (10 pontos). Um pouco atrás estão Crac (7 pontos) e Goiatuba (5 pontos), que se enfrentam nesta rodada.

A última vez que o Dragão jogou em Aparecida de Goiânia foi há três anos - dia 26 de janeiro de 2019, quando bateu o clube local por 2 a 1.

O Atlético-GO será dirigido novamente pelo auxiliar técnico, agora interino, Eduardo Souza. O Dragão entra na fase de concorrência mais acirrada pela titularidade. A fase do rodízio foi finalizada. Quem é titular sabe que há uma sombra no banco de reservas e nos treinos. No jogo passado, nomes como Shaylon e Rickson foram importantes e aproveitaram bem a oportunidade.

Neste sábado (12), jogadores experientes serão opções, como Renan (goleiro), Jorginho (meia), Leandro Barcia e Brian Montenegro (atacantes), Edson (volante). Ainda estão fora desta lista: Ronaldo (goleiro), Arthur Henrique (lateral), Gabriel Baralhas (volante), Airton (atacante), que se preparam para entrar assim que houver a necessidade.

A novidade no Dragão será o volante e capitão Marlon Freitas, expulso no clássico contra o Vila Nova. Ele retorna no lugar de Ramon Carvalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto natural seria Edson, mas o volante deve ficar no banco, pois estava sem jogar há dez meses, se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo.

“Não temos muito tempo para trabalhar. É recuperar os atletas 48 horas após a última partida e pensando como a Aparecidense pode vir para este jogo. Mas a equipe deixou uma boa resposta”, disse Eduardo Souza.

A Aparecidense foi, nas partidas de ida, a única equipe que conseguiu vencer o Vila Nova, líder do Grupo B com 10 pontos. O Camaleão estava embalado e invicto até se encontrar com o Atlético-GO. Perdeu o jogo e a liderança, mas não as chances de retomar o topo da chave. Precisa vencer o Dragão e torcer para que o Vila seja derrotado pelo Iporá neste domingo (13), fora de casa.

O principal objetivo da Aparecidense será a reabilitação em casa e retomar o caminho que conduzirá o clube à uma boa colocação no Grupo B.

O técnico Thiago Carvalho lamentou o fato de a equipe não repetir, diante do Dragão, as boas atuações das rodadas anteriores. O treinador não divulgou a formação titular, mas não terá o zagueiro Wesley Matos, suspenso. O lateral direito Adriel deve voltar ao time. Porém, o treinador não revelou se Alan Mineiro, com desconforto muscular, e Felipe Menezes, que não estreou ainda, ficarão à disposição da comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - Grupo B - 6ª rodada

Jogo: Aparecidense x Atlético-GO

Local: estádio Aníbal Batista de Toledo (Aparecida de Goiânia/GO)

Data: 12/2/2022

Horário: 16 horas

Transmissão: Eleven Sports

Ingresso: 40 reais (promoção de 20 reais para torcedores com a camisa da Aparecidense)

Árbitro: Wilton Sampaio (Fifa)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Márcio Marques

APARECIDENSE: Pedro Henrique; Adriel, Lucas Gazal, Willian Magrão (Vanderley) e Breno (Rodrigues); Bruno Henrique, Rodriguinho e Robert; Negueba (Alan Mineiro), Alex Henrique e Nilson Júnior. Técnico: Thiago Carvalho

ATLÉTICO-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Marlon Freitas, Rickson e Wellington Rato; Léo Pereira, Dellatorre e Shaylon (Edson). Técnico: Eduardo Souza