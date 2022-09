O jargão do futebol “decisão não se joga, se vence” foi usado pelo técnico Moacir Júnior para definir o jogo deste domingo (4) da Aparecidense diante do Botafogo-SP, pela 3ª rodada da fase quadrangular da Série C. Na busca pela primeira vitória na 2ª fase do torneio nacional, o Camaleão desafia a Pantera, a partir das 15 horas, no Estádio Anníbal Batista de Toledo.

O confronto ganhou caráter decisivo para a Aparecidense. Na fase quadrangular, os times jogam seis vezes e apenas os dois primeiros (de cada grupo, são dois) garantem o acesso. Após duas partidas, o Camaleão soma um ponto e tenta vencer o Botafogo-SP para recuperar a confiança na busca pelo acesso.

“Se o Mirassol ganhar o jogo (contra o Volta Redonda, na outra partida da chave), vai distanciar. Mas, independentemente do resultado contra o Botafogo-SP, o grupo é equilibrado. Acredito que o returno será aberto e com chances para todos, mas precisamos vencer”, afirmou o técnico Moacir Júnior, que comandou a Aparecidense em 12 jogos e tem aproveitamento de 58,3%.

“Nosso foco é grande na vitória. Será importante e está interiorizado no clube. Devido aos dois primeiros resultados, é necessário vencer. Estamos trabalhando em cima de orientações e não jogar uma responsabilidade nos jogadores acima do que o jogo já tem. Espero que todos executem bem no domingo”, completou o treinador do Camaleão.

A venda de ingressos para a partida deste domingo (4) será feita na bilheteria do Anníbal Batista de Toledo, das 9h às 13h neste sábado (3) e no dia do jogo, e na Loja Center Pisos, no Garavelo, das 8h às 13h, apenas no sábado (3). O valor é 10 reais (inteira) - com camisa da Aparecidense, o torcedor paga meia.