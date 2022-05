Esporte Aparecidense x Confiança: Camaleão faz confronto direto Equipes se enfrentam neste sábado (28), a partir das 18 horas, no estádio Batistão

Mais leve após vitória na última rodada, a Aparecidense faz confronto direto neste sábado (28), com o Confiança, contra as últimas colocações da Série D. O duelo será disputado no Estádio Batistão, a partir das 18 horas.O Camaleão encerrou, diante do Floresta, a sequência de cinco jogos sem vitória e retomou a confiança por dias melhores na Série C. O objetivo do club...