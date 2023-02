Carregando a expectativa de equilíbrio entre as equipes, Aparecidense e Crac fecham, na tarde deste domingo (26), a partir das 16 horas, os jogos de ida das quartas de final do Goianão. Os dois times fizeram campanhas parecidas na 1ª fase e se enfrentam em Aparecida de Goiânia, no Estádio Annibal Batista de Toledo.

(Veja onde assistir, informações de ingressos, escala de arbitragem e prováveis times no final deste texto)

A Aparecidense (17 pontos) pretende largar com vitória em casa para decidir com vantagem em Catalão, contra o Crac (18 pontos), no domingo seguinte (5), uma das vagas à semifinal do Estadual. Ambos têm calendário garantido no segundo semestre - a Aparecidense jogará a Série C, enquanto o Crac está na Série D. Além disso, estão de olho na rentável Copa do Brasil e em garantir vaga para 2024 pelo Estadual.

Nos últimos anos, a equipe de Aparecida de Goiânia fez campanhas melhores que o Crac no Goianão - foi vice-campeã duas vezes (2015 e 2018) e semifinalista em 2020 e 2021. Em casa, a Aparecidense defende uma invencibilidade de quase dez anos diante do time catalano. No retrospecto recente, são oito vitórias e cinco empates do Camaleão. A derradeira vitória do time catalano ocorreu no dia 7 de abril de 2013, quando fez 2 a 1 na Aparecidense.

Antes, o Leão do Sul foi superior ao time adversário e implacável, aplicando goleadas históricas na Divisão de Acesso de 1992 (7 a 2) e na elite de 1997 (6 a 0 e 8 a 0), ano em que o Crac foi vice-campeão do Goianão. O time catalano também tirou da Aparecidense a chance de chegar pela primeira à semifinal. Foi no Estadual 2005, quando venceu em Catalão por 3 a 1 na última rodada da fase inicial.

História à parte, as duas equipes disputaram jogo equilibrado e com lance polêmico no final do jogo, neste Goianão. Também em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense venceu o Crac por 1 a 0 com gol de pênalti de Alex Henrique aos 48 minutos do segundo tempo, em marcação de falta na área que gerou muitas reclamações do Leão do Sul.

Por coincidência, as penalidades estiveram nas partidas dos dois clubes na última rodada – o goleiro Cleriston defendeu pênalti na vitória do Crac sobre o Inhumas (2 a 0) e Alex Henrique parou na defesa de Vanderlei (Vila Nova), no empate de 0 a 0 que tirou do Camaleão a vitória e a chance de decidir em casa.

O técnico Moacir Júnior, da Aparecidense, deve manter a base dos últimos jogos. A diretoria decidiu não fazer nenhuma contratação para as quartas de final.

No Crac, por causa das lesões de zagueiros, a direção decidiu trazer e regularizar, nesta sexta-feira (24), o zagueiro Márcio Júnior, de 23 anos e 1,90m, que estava no Foz do Iguaçu-PR, no Campeonato Paranaense. O técnico Paulo Massaro revelou na sexta-feira (24) que tinha dúvidas por causa das contusões de defensores e do meia-atacante Jeremias. Por isso, não revelou o time para este jogo.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Annibal Batista Toledo (Aparecida de Goiânia-GO).

Data: 26/2/2023 (Domingo).

Horário: 16 horas.

Ingressos: 10 reais (inteira) - torcedor com camisa da Aparecidense paga meia

Transmissão: FGF TV



Árbitro: Wilton Sampaio (Fifa).

Assistentes: Cristhian Passos e Tiego dos Santos.



APARECIDENSE: Gabriel; Vitor Ricardo, Vanderley, Vinícius, Rodrigues; Renato, Rodriguinho, Robert; João Diogo, Alex Henrique, Matheus Ferreira. Técnico: Moacir Júnior.

CRAC: Cleriston; Duda, William Goiano, Nilo (Anderson Alagoano ou Rafael Cardoso), Eduardo; Luís Fernando (Wagner Manaus), Marquinhos Bento, Jonatha; Janderson, Kayron, Fidel (Uelber). Técnico: Paulo Massaro.