Esporte Aparecidense x Iporá: campeão nacional, Camaleão abre Goianão em casa Atual campeão da Série D, time de Aparecida de Goiânia inicia temporada que será histórica para o clube diante do Lobo Guará

Cerca de dois meses e meio após o jogo que mudou a história do clube, a Aparecidense volta a disputar, em casa, uma partida oficial. Campeão inédito da Série D do Brasileiro, com final realizada no dia 13 de novembro do ano passado, o Camaleão inicia o Goianão, na noite desta terça-feira (25), às 20h30, disposto a fazer bonito novamente. Campeão nacional pela primeira...