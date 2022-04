Esporte Aparecidense x Mirassol: últimos campeões se enfrentam Após vitória na estreia, Camaleão quer embalar e enfrenta o campeão da Série D de 2021

Aparecidense e Mirassol-SP, os dois últimos campeões da Série D do Brasileiro se enfrentam na tarde deste domingo (17), a partir das 16 horas, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Os títulos garantiram a mudança de série em nível nacional. Com isso, os dois clubes jogam pela 2ª rodada da Série C, em busca das primeiras colocações do torneio, pois amb...