Esporte Aparecidense x Vila Nova: duelo de intimidade no Aníbal Alan Mineiro, atuando pelo 2º time dele no futebol goiano, enfrenta ex-clube Vila Nova pela 3ª rodada do Estadual

Alan Mineiro será o centro das atenções no estádio Aníbal Batista de Toledo nesta quarta-feira (2). A partir das 19h30, Aparecidense e Vila Nova se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Goiano em um duelo que traz lembranças do passado para o meia, foco no presente e desejo de vitória para o futuro. Com história vitoriosa pelo time colorado, o jogador de 34 anos quer...