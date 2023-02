Sem sofrer gols há quatro rodadas e dono da defesa menos vazada do Goianão, o Vila Nova dependerá muito do sistema defensivo para conquistar um resultado positivo na noite desta quarta-feira (15), em Aparecida de Goiânia, no Estádio Annibal Batista de Toledo, para garantir o 3º lugar na 1ª fase e ter alguma vantagem nas quartas de final.

A equipe vilanovense enfrenta a Aparecidense, às 19h30, que também pretende fechar a fase inicial na 3ª colocação. Para isso, o Camaleão precisará vencer em casa o time alvirrubro, que não pode mais alcançar o 2º lugar.

Ambos querem o 3º lugar, que pode pavimentar o caminho para, nas fases seguintes, garantir uma das três vagas do futebol goiano na Copa do Brasil 2024. O Vila Nova soma 19 pontos, três à frente da Aparecidense (16 pontos).

O goleiro Vanderlei, do Vila Nova, não foi vazado nos jogos contra Grêmio Anápolis (0 a 0), Goianésia (2 a 0), Inhumas (1 a 0) e Morrinhos (3 a 0). O técnico Claudinei Oliveira valoriza esse aspecto e poderá ter à disposição o volante Sousa, que cumpriu suspensão.

Dois jogadores da casa, o lateral Rodrigo Gelado e o meia João Lucas, têm atuado bem e brigam por espaço entre os titulares. O alvirrubro pretende fechar bem a 1ª fase para entrar mais tranquilo nas outras duas frentes: a Copa Verde e a Copa do Brasil, nas quais estreia após o carnaval.

A Aparecidense, garantida na Série C do Brasileiro, em que chegou à fase semifinal do ano passado, pretende chegar entre os melhores do Goianão, como em 2020 (eliminado na semifinal pelo Atlético-GO) e 2021 (eliminado pelo adversário desta noite, o Vila Nova). No último final de semana, foi a Iporá e perdeu de 2 a 1. Busca a reabilitação, a vitória e a 3ª colocação diante de sua torcida.

FICHA TÉCNICA

Aparecidense: Gabriel; Léo Pereira, Vanderley, Vinícius, Rodrigues; Renato, Rodriguinho, Robert; Matheus Ferreira, Alex Henrique, João Diogo. Técnico: Moacir Júnior

Vila Nova: Vanderlei; Marcelinho, Eduardo Doma, Jordan, Diego Renan (Rodrigo Gelado); Ralf, Sousa, Marlone (João Lucas); Guilherme Parede, Neto Pessoa, Lourenço. Técnico: Claudinei Oliveira

Local: Estádio Annibal Batista (Aparecida de Goiânia-GO). Horário: 19h30. Árbitro: Jefferson Ferreira. Assistentes: Paulo César Almeida e Bruno Borges. Ingressos: 40 reais (inteira), 20 reais (meia, com a camisa da Aparecidense)