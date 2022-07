A mudança de atitude do Vila Nova, no recente tropeço na Série B após ceder empate (1 a 1) ao Bahia no fim do duelo disputado nesta sexta-feira (8), no OBA, foi o principal ponto positivo que o time colorado analisou ter tirado da igualdade que mantém o Tigre na lanterna da competição nacional. A equipe goiana vencia até os 41 minutos do 2º tempo, quando sofreu o gol de empate.

O técnico Allan Aal definiu em “frustração” o resultado no OBA, mas entende que o sentimento tem relação direta a como o empate foi construído. O time colorado conseguiu ter bom comportamento ofensivo, abriu o placar pela primeira vez depois de 11 jogos, mas cedeu empate no fim do duelo.

“Preciso valorizar a mudança de atitude para esse jogo. Óbvio que ficamos frustrados, a competição é difícil, você precisa somar pontos e conseguimos ser competitivos contra uma equipe (Bahia) que é concorrente ao acesso e título. Tivemos controle do jogo durante boa parte da partida, mas no bate e rebate sofremos o gol. Valorizo a vontade em campo, após quatro dias de treinos a resposta com atitude foi boa”, analisou o técnico Allan Aal, que estreou no comando do Vila Nova e terá sete dias livres até o próximo compromisso na Série B.

A equipe colorada vai terminar a 17ª rodada da competição nacional na última colocação, agora com 13 pontos. Se tivesse vencido o Bahia, deixaria a lanterna e diminuiria a diferença de pontos para sair da zona de rebaixamento. Diante do CSA, na sexta-feira (15), o Vila Nova tentará voltar a vencer após 70 dias desde o último triunfo na temporada.

O treinador Allan Aal preferiu evitar uma previsão de quando o Vila Nova conseguirá transformar competitividade e atitude em resultado. “É difícil falar de tempo, é complicado, mas a resposta do grupo mostra que podemos render mais. O resultado vai acontecer. Buscamos essa resposta o mais rápido possível. Hoje (sexta-feira, 8) criamos até o último minuto. Temos de analisar a mudança de atitude, fomos um time mais organizado mesmo com pouco tempo de treinos”, explicou o técnico vilanovense.

Um fato que chamou atenção no empate no OBA foi o número de torcedores que compareceram ao estádio. O Vila Nova disponibilizou, gratuitamente, 5.760 ingressos para a torcida colorada e informou que todas as entradas foram retiradas antes da partida. Mas o número de adeptos na praça esportiva foi menor, com 4.728 pagantes e 4.880 presentes.