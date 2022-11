A diretoria do Atlético-GO já tem a informação de que o clube subirá três posições no ranking de clubes da CBF em 2023, apesar do rebaixamento à Série B. O Dragão mantém fase de ascensão dentro do ranqueamento nacional - era 19º lugar (2021), foi para 16º lugar (2022) e vai saltar para a 13ª posição (2023).

A CBF leva em conta as campanhas na Copa do Brasil, em que o Dragão chegou às quartas de final na segunda melhor participação na história do clube, e no Brasileirão: o time rubro-negro ficou em 18º lugar, rebaixado. Os melhores do ranking da CBF são Flamengo (1º), Palmeiras (2º) e Athletico-PR (3º).

"Significa muito (ranking) para nós. Significa que o clube está em pleno processo de crescimento no futebol brasileiro. Foi um ano quase perfeito, se não fosse o nosso rebaixamento (Série B)", avaliou o diretor administrativo do Atlético-GO, Marcos Egídio.

Ele lembrou que, por causa da surpreendente campanha na Copa Sul-Americana, em que foi semifinalista, o clube saltou do 100º ao 50º lugar no ranking da Conmebol, mas ficará ausente do torneio em 2023.

Assim, segundo o dirigente, o Dragão ganha algumas vantagens como ficar num pote mais favorável no sorteio dos jogos na fase inicial da Copa do Brasil e garantir o direito de jogar pelo empate no primeiro e único jogo na 1ª fase (fora) e de ser mandante na 2ª fase, também em partida única. A boa posição também reforça a marca do clube tanto no futebol brasileiro quanto no exterior.