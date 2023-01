Autor do gol solitário na vitória do Goiás sobre a Aparecidense, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (12), o lateral direito Apodi, de 36 anos, acredita que o lance que gerou o gol pegou o goleiro Pedro Henrique de surpresa. O jogador esmeraldino comemorou a vitória e ressaltou a importância do resultado positivo para a construção da equipe.

Após uma tentativa de Alesson, a bola sobrou no bico da grande área e Apodi não titubeou para finalizar ao gol. Essa atitude pegou a defesa e, sobretudo, o goleiro Pedro Henrique um pouco desprevenidos, na visão de Apodi.

"Acho que pegou todo mundo de surpresa, até o goleiro. Ele não achava que eu ia finalizar de primeira, a bola acabou sobrando e fui feliz e ele não foi tão feliz na bola. O importante é que conseguimos o resultado positivo, que era o que mais importava nesse momento", frisou.

Apodi começou a partida como reserva, mas disse que nesse momento da temporada vai ser natural a rotatividade do time titular. Isso porque o técnico Guto Ferreira está implantando sua filosofia de jogo ao elenco e vai precisar observar todos em ação.

"Todos estão no mesmo nível. Começou o Maguinho e depois entrei, ainda tem os meninos que vão estrear. Estamos trabalhando, a equipe ainda está em formação. Nós sabemos que ainda vai rodar muito e cada um vai tentar aproveitar a sua oportunidade para ajudar o Goiás. Depois, sim, ele vai ter a definição", destacou Apodi.

"A vitória sempre é importante e sabemos a cobrança pelo tamanho do clube e a expectativa que tem sobre o ano. Começar vencendo é melhor, pois é melhor corrigir os erros com vitórias do que derrotas. Conseguimos nossa vitória para ir ajustando aos poucos", completou o autor do gol da primeira vitória do Goiás na temporada de 2023.