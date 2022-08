Após mais de dois meses se recuperando de uma lesão muscular, o atacante Apodi, de 35 anos, deve voltar a ser relacionado para uma partida do Goiás no próximo sábado (13), contra o Avaí, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Lateral direito de origem, Apodi se transformou em uma espécie de ponta direita do Goiás nesta temporada. Jogador de explosão física, era a principal válvula de escape do time esmeraldino antes de sofrer uma lesão muscular de gravidade três.

A última partida de Apodi pelo Goiás foi a vitória sobre o Botafogo, fora de casa, em 6 de junho. Essa foi a última vez que o time esmeraldino conseguiu vencer como visitante na competição nacional.

Naquela ocasião, Apodi entrou no intervalo da partida no lugar do meia Élvis, que deixou o Goiás para jogar pela Ponte Preta, mas acabou sentindo a lesão e foi substituído por Pedrinho aos 25 minutos do 2º tempo, no Engenhão.

Sem Apodi como opção para o técnico Jair Ventura, o Goiás fez 12 jogos pela Série A do Brasileirão e somou apenas 36% de aproveitamento. Neste período, o time esmeraldino também foi eliminado pelo Atlético-GO na Copa do Brasil. Com Apodi em campo, o Goiás tinha aproveitamento de 44,4%.

Nas últimas semanas, a torcida esmeraldina viveu um período de expectativa sobre o retorno de Apodi, sobretudo pela carência de atacantes rápidos pelo lado direito do campo.

Apodi vem fazendo treinos com o restante do elenco no CT Edmo Pinheiro, mas ainda precisava readquirir equilíbrio de força muscular. Como o aspecto físico é fundamental no estilo de jogo que utiliza, o veterano de 35 anos precisa estar bem confiante neste aspecto para voltar a ser utilizado.

Na temporada passada, Apodi ficou cerca de um mês afastado dos gramados. Naquela ocasião, o jogador sofreu um trauma na face, perto da região do olho, e ficou perto de ter a visão comprometida.

Além de Apodi, o lateral esquerdo Sávio está na reta final de transição e deverá ficar disponível para o técnico Jair Ventura. Fora da Copa do Brasil e com apenas o Campeonato Brasileiro no calendário até o fim da temporada, o Goiás contará com semanas abertas que serão importantes para recuperação física dos atletas.

Quem ainda inspira cuidados é o atacante Vinícius. O jogador ficou fora da partida contra o Palmeiras por causa de um desconforto muscular sentido no treino do último sábado, antes da viagem para São Paulo, e deve ser avaliado diariamente pelos médicos para a decisão sobre a utilização dele nos treinos e, consequentemente, no jogo contra o Avaí.