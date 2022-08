O Goiás embarcou para Belo Horizonte com novidades entre os relacionados. O polivalente Apodi e o meia Marquinhos Gabriel estão entre os jogadores disponíveis para o técnico Jair Ventura utilizar diante do Atlético-MG, neste sábado (20), pela 23ª rodada da Série A. O duelo será disputado no Mineirão, a partir das 16h30.

Ainda não é certo que a dupla comece como titular. O meia, porém, possui mais chances em relação a Apodi.

Marquinhos Gabriel foi apresentado nesta semana como reforço e candidato a principal jogador criativo do Goiás na sequência da temporada, depois da saída do meia Élvis. Como estava em atuação e era o destaque do Criciúma na Série B, o jogador de 32 anos busca apenas o entrosamento com os novos companheiros. Marquinhos Gabriel fez quatro treinos com a equipe esmeraldina nesta semana.

Leia também

- Atacante do Goiás prevê jogo duro contra o Atlético-MG

- Goiás revive série em que teve seu melhor rendimento

Apodi, por sua vez, está relacionado pela primeira vez desde a 9ª rodada da Série A, no dia 7 de junho. O jogador não atua desde essa data, quando se machucou na vitória (2 a 1) contra o Botafogo.

Nos últimos meses, Apodi tratou problemas físicos. Nas últimas semanas especificamente, fez trabalhos específicos para readquirir equilíbrio de força muscular. É algo necessário para o jogador, que tem como características a explosão e a velocidade, mesmo aos 35 anos.

A tendência é que Apodi volte aos poucos ao time do Goiás, aumentando minutagem a cada partida com o objetivo de evitar que um novo problema físico o prejudique na sequência da temporada.

Quem ainda não será opção no Goiás é o volante Jhonny Lucas. Contratado pelo clube esmeraldino até o final de 2025, o jogador ainda aguarda o envio da documentação por parte do seu ex-time, o Sint-Truiden, da Bélgica, para ser regularizado pela equipe goiana e ficar liberado para estrear.

O Goiás viajou para Belo Horizonte na quinta-feira (18) e vai concluir a preparação para o duelo contra o Atlético-MG nesta sexta-feira (19). O único desfalque do técnico Jair Ventura, em relação ao empate com o Avaí, é o lateral esquerdo Sávio, que foi expulso. A tendência é que Danilo Barcelos inicie como titular.