Esporte Apresentado, atacante do Vila Nova projeta temporada de gols Rubens chega por empréstimo, do Tombense, até o final da Série B

O atacante Rubens foi apresentado como reforço do Vila Nova nesta sexta-feira (14) e chega ao time colorado com expectativa alta por causa dos bons números ofensivos que acumulou nos últimos dois anos. O jogador de 28 anos assinou por empréstimo até o final da Série B com a equipe colorada. Sem revelar um número de gols, disse que possui meta a ser conquistada em ...