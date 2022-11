Richarlison foi o cara do Brasil na estreia na Copa do Mundo diante da Sérvia. O camisa 9 marcou os dois gols da vitória de 2 a 0 sobre a equipe europeia, nesta quinta-feira (24), no estádio Lusail, no Catar. E se dependesse da vontade dele, o triunfo iria ocorrer com tento dele.

''Como o professor Tite fala, não sei se vocês estão sentindo o cheirinho de gol. Aqui na seleção eu broco mesmo, faço muito gol”, disparou o atacante da seleção brasileira, que foi decisivo na estreia do Brasil.

Richarlison revelou que, no intervalo da partida, conversou os companheiros da seleção. Pediu bola. Foi na segunda etapa que o camisa 9 evoluiu.

“Eu conversei com eles e falei que se tivessem a oportunidade para eu colocar para a rede. Essa bola chegou e eu estava preparado. Consegui balançar as redes. Foi uma noite maravilhosa. Conseguimos conquistar a vitória e temos mais seis jogos pela frente para buscar o nosso objetivo'', contou o jogador.

O segundo gol marcado pelo atacante será lembrado durante a Copa. Um golaço, de voleio. ''Foi um gol muito bonito. já fiz um gol assim no Fluminense e no Everton também, parecido. Eu tive a oportunidade de virar um voleio ali. Foi muito bonito. Um dos mais bonitos da minha carreira, inclusive por ser em uma Copa do Mundo em um jogo que estava muito difícil para a gente'', analisou o camisa 9 do Brasil.

A seleção volta a campo na segunda-feira para o duelo contra a Suíça. A partida válida pela 2ª rodada do Grupo G será disputada a partir das 13 horas (de Brasília).