O árbitro Wilton Pereira Sampaio e o auxiliar Bruno Pires foram, novamente, destaque em um jogo da Copa do Mundo do Catar. A dupla goiana, auxiliada pelo paranaense Bruno Boschilia, teve atuação tranquila na vitória da Holanda, por 3 a 1, contra os Estados Unidos, no confronto que abriu a fase oitavas de final do Mundial.

Seguro, Wilton Pereira Sampaio foi elogiado pelos comentaristas de arbitragem da Rede Globo, PC de Oliveira, e Sportv, Janette Mara Arcanjo. Ambos definiram a atuação do árbitro goiano como “tranquila”.

Leia também

- Lesionados, Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo

- Pelé não responde mais à quimioterapia e está em cuidados paliativos

Sempre atento, Wilton Pereira Sampaio teve boa leitura do jogo, não foi o centro das atenções na partida e controlou bem a dinâmica do jogo. Bem fisicamente, marcou faltas com pontualidade, não cometeu erros de decisão no duelo e ganha força para ser escalado, novamente, em um jogo de Copa do Mundo.

Na partida, o árbitro goiano marcou 14 faltas e mostrou dois cartões amarelos, para dois jogadores da Holanda: o meia Teun Koopmeiners e o volante Frenkie de Jong.

Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires ainda podem ser escalados na fase quartas de final da Copa do Mundo, uma presença na semifinal, porém, só pode ocorrer se a seleção brasileira não chegar nesta fase do torneio de seleções. A dupla goiana é a única que apareceu em três jogos do Mundial do Catar, até aqui.