O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio continua no Catar, mesmo após as críticas recebidas depois da vitória francesa contra a Inglaterra nas quartas de final. Isso indica que o juiz goiano está sendo considerado para algum dos jogos do fim de semana na Copa: a disputa pelo terceiro lugar e a finalíssima.

De acordo com o jornal inglês The Times, ao contrário de Sampaio, outros árbitros que apitaram jogos das quartas de final já deixaram o país-sede, caso do inglês Michael Oliver, que comandou Brasil x Croácia, e do espanhol Mateu Lahoz, muito criticado pelos argentinos no confronto com a Holanda.

Curiosamente, Sampaio também foi duramente criticado por jogadores, como Harry Maguire, jornalistas e torcedores após seu desempenho no duelo que decretou a eliminação inglesa.

Leia também

+ No Catar, torcidas prometem empurrar suas seleções rumo à final da Copa

+ Semifinalistas exibem craques e jogo coletivo na luta por lugar na final

Algum torcedor chegou a invadir sua página na Wikipedia, na versão em inglês, para editar o texto e incluir que "Wilton Pereira Sampaio é um árbitro francês e cego, que perdeu seu cão-guia. Por favor devolver o cão se encontrá-lo, o cão tem uma partida para apitar."

Um jornalista do inglês The Guardian postou no site que "parecia que ele estava tentando adivinhar [as marcações]."

Os ingleses questionam um pênalti não marcado em Harry Kane no primeiro tempo, uma falta em Saka na jogada que originou o primeiro gol francês e a demora para marcar o segundo pênalti na etapa final, apontado apenas após intervenção do VAR.

Antes da partida nas quartas, o brasileiro havia apitado outros três jogos no Catar: Holanda 2 x 0 Senegal, Polônia 2 x 0 Arábia Saudita e, nas oitavas de final, Holanda 3 x 1 Estados Unidos.