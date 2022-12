O primeiro dia de quartas de final da Copa do Mundo do Catar, nesta sexta-feira (9), pode definir uma semifinal entre Brasil e Argentina. O duelo, se confirmado, poderá ser considerado um dos maiores clássicos da história do futebol. Para o confronto histórico ocorrer no Mundial de 2022, além da equipe brasileira passar pela Croácia, os argentinos terão de superar a Holanda.

O mundo estará de olho no Catar nos dois horários de jogos desta sexta-feira. O Brasil entra em campo primeiro. Às 12 horas (de Brasília), a seleção brasileira desafia a Croácia.

Mais tarde, às 16 horas, Argentina e Holanda já vão se enfrentar cientes de quem terá sido a equipe classificada na primeira partida do dia.

Brasil e Argentina certamente, caso confirmem suas classificações à semifinal, vão disputar o maior clássico entre eles no século. Um confronto entre os rivais sul-americanos no Catar possui peso maior que as três finais de Copa América, que ocorreram nos anos de 2021, 2007 e 2004, e do que a decisão da Copa das Confederações de 2005 - são as únicas decisões entre as equipes, inclusive.

No retrospecto geral, uma eventual semifinal de Copa do Mundo pode ser considerada ainda mais histórica que os quatro clássicos que as seleções já disputaram em outras edições do Mundial.

Tudo isso por motivos que vão dos momentos positivos e crescentes das equipes na Copa do Catar à possível presença em campo de dois dos jogadores mais talentosos do planeta, Neymar e Messi, torcidas historicamente rivais, que estão em peso no Catar, e o prêmio de quem passar, mandar o principal arquirrival para casa e seguir à final do Mundial.

Em Copas, Brasil e Argentina já fizeram jogos decisivos e que determinaram a eliminação do rival, mas só uma vez em confronto direto.

O primeiro clássico ocorreu em 1974, na Copa da Alemanha. Na 2ª fase, ainda por grupos, a seleção brasileira levou a melhor, venceu por 2 a 1, com gols de Rivellino e Jairzinho, para acabar com as chances de classificação dos hermanos à final.

Na Copa seguinte, eles deram o troco, mas não em jogo direto entre os rivais. Brasil e Argentina ficaram no 0 a 0, pela 2ª rodada da 2ª fase do Mundial disputado em solo argentino. Na última rodada, os hermanos golearam o Peru por 6 a 0 e avançaram à decisão, que foi conquistada pelo time albiceleste contra a Holanda, que volta a ser rival da equipe comandada por Scaloni nesta sexta-feira.

Em 1982, com gols de Zico, Júnior e Serginho Chulapa, o Brasil bateu a Argentina por 3 a 1 - Díaz descontou e tirou as chances de classificação dos hermanos. Mas na última rodada, a seleção brasileira parou na Itália, por 3 a 2, no duelo que ficou conhecido como a “batalha de Sarriá”.

Já no Mundial de 1990, ocorreu o único confronto eliminatório entre as seleções. Por 1 a 0, gol de Caniggia, a Argentina venceu o Brasil, em Turim, na Itália, e avançou às quartas de final. Naquela edição, o time albiceleste foi vice-campeão.

Antes dos jogos das quartas de final, porém, personagens de Brasil e Argentina foram protocolares e pregaram respeito aos adversários, Croácia e Holanda. Daniel Alves, lateral direito do Brasil, chegou a dizer que não é possível pensar na semifinal sem antes vencer os croatas.

As seleções que avançarem dos confrontos desta sexta-feira (9) terão encontro marcado na terça-feira (13) da próxima semana, no estádio da final da Copa, o Lusail, a partir das 16 horas (de Brasília).