O lateral direito Daniel Alves pediu respeito com a seleção da Croácia, quando questionado sobre a possibilidade de um duelo contra a Argentina na semifinal da Copa do Mundo. O maior clássico do futebol sul-americano, e um dos maiores do planeta, pode ocorrer no Mundial do Catar se Brasil e Argentina avançarem de fase no torneio de seleções.

“Não estamos aqui para escolher adversário. Mas não podemos pensar na semifinal ainda, temos que ter respeito com a Croácia. O Messi está em um momento brutal, de forma, e tudo passa por ele”, comentou Daniel Alves sobre a possibilidade de um duelo contra os hermanos na Copa.

O lateral direito entrou em campo no começo do 2º tempo da partida, aos 13 minutos, na vaga de Militão. O experiente jogador quase marcou um belo gol no final do duelo, ao acertar um chute cruzado após lançamento na área.

“Quase fiz, e graças a Deus não precisamos dele. Feliz por ter jogado alguns minutos e ajudado a equipe para que o objetivo tenha sido alcançado”, declarou Daniel Alves, que reforçou que o elenco brasileiro não possui vaidade por titularidade e está focado na busca pelo hexa.

“Ninguém espera ficar no banco. Vive a expectativa para jogar, ajudar e no final das contas o Tite que decide. Todas estão voltadas para a causa, pelo objetivo. Se for para jogar ou não, é trabalho de todos. O mais importante é as coisas fluírem e os objetivos serem conquistados”, analisou Daniel Alves.