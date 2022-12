A tricampeã da Copa do Mundo é a Argentina, que venceu a França nos pênaltis (4 a 2), após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação da final da Copa do Mundo do Catar, neste domingo (18), no Estádio Lusail. Messi marcou duas vezes na decisão, Di María fez outro para a Argentina e Mbappé marcou três vezes para a França.

O primeiro Mundial no Oriente Médio consagra a carreira do camisa 10 argentino, que, enfim, consegue levar sua seleção ao título mundial.

Foi uma decisão para lá de dramática, com contornos épicos, com a Argentina abrindo 2 a 0 no primeiro tempo, a França buscando o empate na segunda etapa, a Argentina marcando na prorrogação e a França empatando novamente para levar a disputa para os pênaltis. Emi Martínez pegou um pênalti e Tchouamení chutou para fora. Os argentinos todos converteram suas cobranças.

Depois de ser guiada rumo ao título em 1978 por Mario Kempes e em 1986 por Maradona, a Argentina foi conduzida por um dos maiores jogadores da história rumo ao tricampeonato. Em seu último ato em Copas, na quinta edição que disputa e em sua segunda final do Mundial, Lionel Messi conquista a taça que faltava a ele e deve ser eleito o melhor jogador do torneio.

No momento, a Argentina é a única tricampeã do mundo, se descolando de França e Uruguai, que têm dois títulos, e atrás de Brasil (5 vezes campeão), Alemanha e Itália, que são tetra.

Todos os campeões

5 títulos: Brasil

4 títulos: Alemanha e Itália

3 títulos: Argentina

2 títulos: França e Uruguai

1 título: Espanha e Inglaterra

O título da Argentina impediu que a França conquistasse títulos em edições seguidas de Mundial - foi campeã em 2018, na Copa da Rússia.

Mbappé termina a Copa do Catar como artilheiro, com oito gols marcados.

POSICIONAMENTO SURPRESA

Como se tornou rotina na Copa do Catar, a escalação de Lionel Scaloni veio com uma surpresa em relação ao que se especulava antes do jogo. Sem adotar os três zagueiros e com Di María pela ponta esquerda, não na direita como está mais acostumado. A França não teve novidades em sua formação inicial.

A Argentina não demorou a ocupar o campo de ataque e logo começou a mandar no jogo. Aos 2 minutos, Julián Álvarez poderia ter marcado, mas estava em impedimento. A jogada que chegou até o jovem argentino deu indícios do que seria a seleção alviceleste, com troca de passes entre Di María, Messi e De Paul.

Aos 4 minutos, Mac Allister arriscou de fora da área, para defesa de Lloris. Aos 7, foi a vez de De Paul arriscar da direita, mesmo com um companheiro abrindo a linha de passe ao lado. Preferiu bater, e Varane desviou de canela. Giroud teve chance de cabeça, mas a falta foi marcada no lance.

PRIMEIRO GOL

Aos 20 minutos, deu resultado ter colocado Di María para explorar o lado esquerdo. Com a bola dominada, ele passou por Dembelé, que o marcava, e sofreu o pênalti. Messi deslocou o goleiro aos 22 e, sem dificuldade, abriu o placar no Estádio Lusail.

Foi o 12º gol de Messi em Copas, o maior artilheiro argentino em Mundiais. Foi o 6º dele na Copa do Catar.

Aos 31, chute de longe de Mac Allister foi para fora.

CONTRA-ATAQUE PERFEITO

Um gol de contra-ataque perfeito aumentou a vantagem da Argentina. Quem estava à beira do gramado pedindo para seus jogadores apertarem a marcação no setor direito de defesa era o técnico Lionel Scaloni. Deu certo.

A bola roubada passou por Mac Allister, que deu de primeira a Messi, que acionou Julián Álvarez na direita. Álvarez lançou para Mac Allister, que já tinha corrido ao ataque. Ele carregou até a área e percebeu Di María livre do outro lado. Colocou para o atacante, que marcou na saída de Lloris. Um gol muito bem tramado.

MUDANÇAS NA FRANÇA

O técnico Didier Deschamps não esperou o intervalo e o segundo tempo. Aos 40 minutos, fez mexidas. Trocou Giroud e Dembelé por Thuram e Kolo Muani.

SEGUNDO TEMPO

A Argentina voltou para o segundo tempo determinada a fazer um jogo controlado. Conseguiu e não permitiu que a França chegasse com perigo. Aos 14 minutos, Messi foi acionado na direita da área e teve chance, mas Rabiot tira dele.

Como Mbappé, outro que não conseguia sobressair era Griezmann. Enquanto isso, Mac Allister e De Paul ganhavam destaque na atuação da Argentina, capitaneada por Messi e Di María.

Di María deixou o gramado para a entrada de Acuña aos 18 minutos. Foi ovacionado no Estádio Lusail.

A partir dos 15 minutos da segunda etapa, a França ganhou corpo no jogo, conseguindo encaixar algumas jogadas. Mas parava na marcação firme da Argentina. Aos 25 minutos, Mbappé chutou por cima do gol em sua primeira finalização na partida.

A França endureceu mais o jogo, com faltas cometidas. A Argentina buscava explorar mais os contra-ataques ou tocar a bola com tranquilidade, sem se expor muito. Aos 32, os torcedores ensaiaram um "olé" no Estádio Lusail.

PÊNALTI PARA A FRANÇA

Aos 33, quem se desgarrou da marcação argentina foi Kolo Muani, que invadiu a área pela esquerda deixando Otamendi para trás. O zagueiro argentino puxou o jogador francês, cometendo pênalti.

Mbappé, aos 35, cobrou no canto direito, Emi Martínez até acertou o lado, mas não pegou. Les Bleus diminuíram.

Com o gol, Mbappé se igualou a Messi com seis gols no Catar. E veio mais.

MBAPPÉ DUAS VEZES

Aos 36, em um lance em que Messi perde a bola na lateral, a França foi ao ataque. Os jogadores tocaram a bola até ela terminar com Mbappé na esquerda da área. Dois gols na final, artilheiro da Copa para o camisa 10 francês.

Aos 41, Thuram se envolveu em um lance na área e a França ficou pedindo pênalti, mas o árbitro deu simulação do francês, punido com o cartão amarelo.

No último lance de perigo do jogo, Messi chutou de fora da área, e Lloris fez grande defesa, evitando o que poderia ser o gol do título da Argentina. A partida foi para a prorrogação.

PRORROGAÇÃO

A França se impôs na primeira parte do tempo extra, mas a Argentina teve a melhor chance, aos 14, com Lautaro, que teria nova chance não fosse o impedimento marcado.

Na segunda parte da prorrogação, o gol saiu aos 3 minutos. Lautaro chutou da direita da área, Lloris defendeu e deu rebote, que caiu para Messi completar. A bola foi tirada do gol por um jogador francês, mas entrou.

Aos 11 minutos do segundo tempo, veio o empate da França com novo gol de Mbappé, de pênalti, marcado por causa da bola no braço de Montiel.

Quem evitou o gol do título foi Emi Martínez quase no último lance da prorrogação. Em seguida, Lautaro cabeceou mal e não conseguiu marcar para a Argentina. Mbappé ainda tentou no ataque, mas a decisão foi para os pênaltis.

PÊNALTIS

Mbappé, primeiro, e Messi, depois, abriram as cobranças para as suas seleções. Coman parou na defesa de Emi Martínez. Dybala bateu no meio e fez para a Argentina. Tchouamení chutou para fora e complicou de vez a vida da França. Paredes fez. Kolo Muani fez o dele e Montiel também acertou sua cobrança, dando números finais à disputa.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA: Emi Martinez; Molina (Montiel), Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico (Dybala); Enzo Fernández, De Paul (Paredes) e Mac Allister (Pezzella); Di María (Acuña), Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni

FRANÇA: Lloris; Koundé, Varane (Kounaté), Upamecano e Theo Hernandez (Camavinga); Tchouaméni, Griezmann (Coman) e Rabiot (Fofana, substituição por concussão); Dembelé (Kolo Muani), Giroud (Thuram) e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps

Local: Estádio Lusail

Onde: Al Daayen, Catar

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assistantes: Pawel Sokolnicki (Polônia) e Tomasz Listkiewicz (Polônia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

Gols: Messi (de pênalti, aos 22'/1ºt), Di María (36'/1ºT), Mbappé (35'/2ºT, de pênalti, e 36'/2ºT), Messi (3'/2ºT do tempo extra) e Mbappé (11'/2ºT do tempo extra)

Público: 88.966 pessoas