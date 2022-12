Para a decisão da Copa do Mundo entre Argentina e França, a torcida dos dois países está garantida, em Goiânia, pelo tri de alguma seleção. As atenções de milhões de pessoas, incluindo argentinos e franceses que estão em solo goianinense, estarão voltadas para o estádio Lusail, neste domingo (18), a partir das 12 horas (de Brasília).

A confiança de argentinos e franceses é grande por aqui. Os craques Messi e Mbappé elevam a expectativa de conquista do tri para os torcedores que moram em Goiânia. O trabalho do técnico Didier Deschamps, dos Les Bleus, e a garra da equipe albiceleste são outras justificativas que as torcidas entendem que podem fazer a diferença na decisão.

“Dá Argentina, desta vez o time está com muita força. A Argentina inteira está confiante. Confio muito no Messi também, ele está diferente. Se encontrou na seleção. Antigamente, tinha aquele comportamento de jogar mais no clube, hoje ele é outro Messi. Mudou depois da Copa América (de 2021). Tínhamos o pé atrás com ele, hoje a Argentina sente o Messi como sentiu o Maradona em 1986”, afirmou o empresário e cozinheiro argentino Cristian Linhardo, de 45 anos, que nasceu em Monte Hermoso, província de Buenos Aires, e mora em Goiânia há 17 anos.

O torcedor se refere ao título conquistado por Messi e a Argentina no Maracanã, em 2021, após final vencida sobre o Brasil com vitória por 1 a 0, gol de Dí Maria.

Na capital goianiense, alguns argentinos se organizam para acompanhar a decisão da Copa do Catar juntos. Pelo menos 30 torcedores da albiceleste, incluindo Cristian Linhardo, vão se reunir para assistir à busca de Messi pela Copa em seu último ato em Mundiais.

“O Messi está dando tudo de si para ser campeão. Parece encarar essa Copa como uma revanche consigo mesmo. Está focado em vencer. Temos um futuro brilhante por causa da nova geração, que será moldada campeã com Messi. Já mostramos bom futebol nesta Copa, coletividade em campo e vencemos. Falta a cereja do bolo”, disse o cozinheiro argentino Diego Armando Maidana, de 40 anos, natural de Catamarca e que tem o nome em homenagem ao ídolo Diego Armando Maradona.

Atual campeã, a França tenta se tornar a terceira seleção na história a vencer a Copa em duas edições seguidas - Brasil (1958 e 1962) e Itália (1934 e 1938) são as outras. Os franceses que moram em Goiânia estão confiantes que o feito será conquistado no domingo (18).

“Estou bem animado, para falar a verdade. Nas últimas sete Copas, chegamos em quatro finais, mas não vai ser fácil. Não chegamos à toa na final. Tenho fé na França, apesar dos últimos jogos (semifinais e quartas) terem sido pegados. Acho que será um jogão”, prevê o francês Gabriel Vieira Giband, de 24 anos, que é natural de Montpellier e mora em Goiânia há 13 anos.

Como ocorre na Argentina, o craque da equipe francesa, Mbappé, é apontado como possível destaque na decisão para a conquista do tri mundial. Mas o trabalho de Didier Deschamps, que está no comando da França desde 2012, também foi citado como força dos Les Bleus.

“Ele (Didier Deschamps) consegue trabalhar a complementaridade de cada jogador, formando um time forte. Mbappé e Giroud são jogadores incríveis, mas não adianta ter talentos individuais que não conseguem trabalhar juntos dentro de uma equipe. A França começou a Copa com jogadores cortados, e o Deschamps conseguiu se adaptar, criando um time completo”, justificou a francesa Mathilde Madeleine Mounette Marie-Ange Roffi, de 25 anos, que mora em Goiânia desde 2016 e é natural de Champigny-sur- Marne, comunidade francesa localizada a 10km de Paris.

Não há promessas entre os argentinos e franceses que moram em Goiânia, mas é certo que uma das torcidas fará muita festa na cidade para celebrar a conquista do tri. Resta definir qual tom de azul vai levar a melhor no Catar.