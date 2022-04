Esporte Argentino Churín destaca potencial do Atlético-GO no futebol sul-americano Centroavante chegou ao clube rubro-negra e acredita em sucesso do Dragão no cenário sul-americano

O argentino Diego Churín, de 32 anos, é um dos jogadores mais experientes do elenco do Atlético-GO. Conhecedor do futebol sul-Americano, pois atuou em clubes da Argentina, no futebol chileno (Universidad Concepción e Unión Española) e paraguaio (Cerro Porteño), o jogador chegou ao Dragão para agregar a experiência adquirida e o faro de goleador que o levou a ser contratado p...