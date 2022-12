Giorgian De Arrascaeta, meia-atacante da seleção do Uruguai e do Flamengo, se tornou, nesta sexta-feira (2) o primeiro jogador que atua no futebol sul-americano a marcar um gol nesta edição da Copa do Mundo.

O jogador de 28 anos abriu o placar, e ampliou, na partida decisiva entre Uruguai x Gana, a última rodada do Grupo H.

O primeiro gol começou nos pés de Luis Suárez. O camisa 9 recebeu na entrada da área, após furada dupla da zaga de Gana, fintou a defesa e finalizou, com força. O goleiro de Gana espalmou. De Arrascaeta apenas aproveitou o rebote e, de cabeça, abriu o placar.

Já o segundo foi um golaço. Suárez abriu o jogo pelo lado esquerdo e encontrou Arrascaeta, que bateu de primeira, de voleio, sem chances para o goleiro.