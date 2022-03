Esporte Arrascaeta marca no fim, e Flamengo vence o Vasco em clássico de golaços Principal homem do setor ofensivo do Flamengo no clássico, uruguaio marcou um golaço aos 44 minutos do segundo tempo e decidiu a partida

O Flamengo venceu o Vasco no Clássico dos Milhões por 2 a 1 na tarde de hoje (6), em clássico pela décima rodada do Campeonato Carioca, marcado por dois golaços no Estádio Nílton Santos. Os tentos foram anotados por Filipe Luís, Gabriel Pec e Arrascaeta. O resultado mantém o Fla em segundo lugar, agora com 23 pontos, e o Gigante da Colina continua em terceiro, com 19...