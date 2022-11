Às vésperas da estreia pelo Brasil na Copa do Mundo do Qatar, Neymar foi às redes sociais, nesta quarta-feira (23), se defender por ter publicado uma montagem com o símbolo da CBF em uma bermuda com a sexta estrela, "antecipando" o hexa.

No Twitter, Neymar falou: "Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo ao seus rivais e sim uma meta pra você ir em busca. Amanhã começa. Vamo que vamo".

O assunto repercutiu no jornal alemão "Bild", que chamou Neymar de arrogante. Em entrevista coletiva, o companheiro Richarlison o defendeu.

"Arrogante é ele [jornalista alemão]. A gente é apenas sonhador", afirmou o Pombo, para depois completar.

"Sonhamos com essa sexta estrela faz tempo e vamos buscar, eles querendo ou não estamos aqui para isso. Esse cara é um babaca de chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber dele. Esse é nosso sonho. Quando cheguei no quarto, vi minha foto de criancinha, me emocionei. Neymar postou aquilo porque quer ganhar, é o sonho dele. Por isso, se o Neymar estiver feliz aqui também vamos estar felizes".

Antes de desembarcar no Qatar, Neymar já havia demonstrado confiança no título. "Os últimos serão os primeiros", comentou em uma publicação da 'TNT Sports' que informava que o Brasil seria o último dos países participantes a chegar na sede do torneio.

Em busca da sexta estrela, o Brasil do confiante Neymar estreará contra a Sérvia amanhã (24), às 16h, no Estádio Lusail.

