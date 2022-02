Esporte Artilheiro avalia momento no Vila Nova: ‘o melhor da carreira’ Clayton é, desde o início do 2º turno da última Série B, o principal goleador do time colorado com 9 gols

O atacante Clayton começou o Goianão 2022 com dois gols em dois jogos e deu importantes passos na busca pela meta pessoal de se tornar o artilheiro do Estadual nesta temporada. Com contrato até o final do ano, o camisa 9 vive boa fase desde o início do 2º turno da última Série B. Desde então, marcou nove vezes pelo Tigre e é o principal goleador da equipe no período....