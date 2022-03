Esporte Artilheiro brilha, e Goiás confirma vaga para encarar o Iporá Time esmeraldino volta a bater Crac de Catalão, por 3 a 0, e avança para as semifinais após duas temporadas

Em tarde inspirada do artilheiro Nicolas, o Goiás voltou a bater o Crac, por 3 a 0, na tarde deste domingo (13), na Serrinha, e confirmou a classificação para a semifinal do Campeonato Goiano. Na próxima fase, o time esmeraldino vai enfrentar o Iporá, que eliminou o Anápolis e tem a 4ª melhor campanha na classificação geral na soma das fases, enquanto o Goiás é o líder c...