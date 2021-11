Esporte Artilheiro da temporada, Pedro Júnior volta ao Vila Nova na Copa Verde Recuperado de dores no tendão de Aquiles, atacante é esperança de gols contra o Aquidauanense-MS

Recuperado de dores no tendão de Aquiles, o atacante Pedro Júnior, de 34 anos, reforça o Vila Nova contra o Aquidauanense-MS, pela Copa Verde, nesta quinta-feira (4), no OBA. O experiente jogador colorado é o artilheiro da equipe na temporada com nove gols, mesmo com uma temporada marcada por algumas lesões. De volta, o atacante espera contribuir com mais gols a...