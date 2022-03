Esporte Artilheiro do Atlético-GO, sobre dois gols: 'me sentindo útil' Shaylon tem três gols na Copa do Brasil. Jogador disse que se sente bem variando em posições no ataque

Dois gols de Shaylon garantiram a vitória do Atlético-GO por 2 a 1 sobre o Nova Venécia-ES, nesta terça-feira (15), e a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. O jogador, que foi titular no time após entrar bem em alguns jogos, é o artilheiro do Dragão na competição - três gols marcados. "Estou muito feliz, me sentindo importante, útil para a equipe. Isso agrega, me ...